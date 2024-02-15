Fransa'dan savunma harcamaları ile ilgili karar

Yerel basındaki haberlere göre, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Zirvesi öncesinde konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa'nın NATO tarafından belirlenen GSYİH'nin yüzde 2'sini askeri bütçeye ayırma hedefine bu yıl içinde ulaşacağını belirtti.

Lecornu, odaklanılması gereken "esas noktanın", GSYİH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaktan ziyade bu oranın askeri alanda "etkili şekilde" kullanılması olduğunu vurguladı.

- 2030'DA ASKERİ BÜTÇESİNİ 2 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR



Fransız Parlamentosu, 2023'te 7 yıllık askeri bütçeyi 413 milyar avroya çıkarmayı öngören tasarı kabul edilmişti.

Fransa, 2019 yılına kıyasla 2030'da askeri bütçesini 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO müttefiklerini yeterli savunma harcamaması yapmamakla eleştirmesi, ittifak üyelerinin hangilerinin NATO'nun belirlediği yüzde 2 hedefine uyduğu konusunu gündeme getirmişti.

Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu.

Bu sözlere, başta Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.