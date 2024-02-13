Fransa'dan sınırdaki gerilimi azaltma planı

Fransa, Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve Lübnan-İsrail sınırının çözüme kavuşturulması için yazılı bir öneri sundu. Öneride Hizbullah'ın seçkin birlikleri de dahil olmak üzere savaşçıların sınırdan 10 km geri çekilmesini istendi.

Tasarı, İran destekli Hizbullah ile İsrail arasında sınırda yaşanan çatışmalara son vermeyi amaçlıyor.

Haftalar süren Batı arabuluculuğu sırasında Beyrut'a getirilen ilk yazılı öneri, geçen hafta Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne tarafından Lübnan Başbakan Necip Mikati ve üst düzey Lübnanlı devlet yetkililerine teslim edildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR



İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de Gazze'de başlayan savaştan bu yana, Lübnan'da İsrail'le her gün yaşanan çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği endişesi giderek artıyor.

Hizbullah ve güney Lübnan'daki müttefik Filistinli gruplar 8 Ekim'de çatışmaya katıldı ve o tarihten bu yana İsrail ve topçu birliklerinin ağır saldırıları Hizbullah hedeflerini vurdu. Filistinli gruplar geçtiğimiz hafta bir günde 30 roket atarak İsrail'i yaylım ateşine tuttu.

Fransız haber ajansı AFP, İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana sınır ötesi ateşin Lübnan'da çoğu Hizbullah mensubu olmak üzere, 30 sivilin de dahil olduğu en az 238 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.

AMAÇ SINIRLARI YENİDEN BELİRLEMEK



Plana göre, Hizbullah'ın çekilmesinden sonraki 10 gün içinde Lübnan ve İsrail, BM Barış Gücü UNIFIL'in desteğiyle kara sınırının "kademeli bir şekilde" belirlenmesine yönelik müzakerelere yeniden başlayacak.

Mevcut teklifte yer alan Hizbullah'ın sınırlı geri çekilmesi, grubun kısa menzilleri nedeniyle İsrail içinde gerçekleştirdiği tanksavar güdümlü füze saldırılarını durduracak.

Aynı zamanda İsrail de Lübnan içindeki hava ve topçu saldırılarını durduracak.

Ayrıca İsrail'in hava ile temas ettiğinde yanan ve korkunç yaralanmalara neden olan son derece zehirli beyaz fosfor kullandığı tespit edildi.

Hizbullah'ın öneriyi reddettiği bildirilirken, yetkili Hasan Fadlallah, Gazze'deki "İsrail saldırganlığı" devam ederken "koşul dayatmaya" çalışan "düşmanla" müzakere etmeyeceklerini söyledi.

İsrail ise önerileri incelediğini söyledi.