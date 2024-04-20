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Dünya

Fransa'dan tepki çeken karar! Bir imamı sınır dışı ettiler

Fransa'nın güneyinde Toulouse kentinde görevli Cezayirli imam Muhammed Tataiat'ın, memleketi Cezayir'e sınır dışı edildiği bildirildi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Fransa'dan tepki çeken karar! Bir imamı sınır dışı ettiler
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göç yasası aracılığıyla Tataiat'ı 24 saat içinde memleketine sınır dışı ettiklerini belirtti.

Darmanin, Tataiat'ın insanları nefrete teşvik ettiğini ve mahkeme tarafından cezalandırıldığını kaydetti.

Tataiat, 2017'de bir hutbe sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle yerel mahkeme tarafından 2022'de 4 ay ertelenmiş hapse çarptırılmıştı.

Mahkeme, Cezayir doğumlu imamın sözlerinin "Yahudilere karşı nefrete ve ayrımcılığa teşvik ettiğine" hükmetmişti.

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