Fransa'dan tepki çeken karar! Bir imamı sınır dışı ettiler

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göç yasası aracılığıyla Tataiat'ı 24 saat içinde memleketine sınır dışı ettiklerini belirtti.

Darmanin, Tataiat'ın insanları nefrete teşvik ettiğini ve mahkeme tarafından cezalandırıldığını kaydetti.

Tataiat, 2017'de bir hutbe sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle yerel mahkeme tarafından 2022'de 4 ay ertelenmiş hapse çarptırılmıştı.

Mahkeme, Cezayir doğumlu imamın sözlerinin "Yahudilere karşı nefrete ve ayrımcılığa teşvik ettiğine" hükmetmişti.