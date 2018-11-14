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Fransa'dan Trump'a 'asgari nezaket' çağrısı

Fransa Hükümet Sözcüsü, Donald Trump'ın Macron'u hedef alan tweetleriyle ilgili açıklama yaparak, Trump'ı asgari nezakete davet etti.

  • star.com.tr
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Fransa hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan Twitter mesajlarına sert tepki gösterdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux yaptığı açıklamada, Trump'ın Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen ve yüzlerce kişinin öldürüldüğü terör saldırısının yıldönümünde yaptığı sözlü saldırılarla asgari nezaketten yoksun olduğunu ifade etti.

Griveaux şöyle konuştu:

"Üç yıl önce Paris ve Saint-Denis'de yurttaşlarımızın 130'unun öldürülmesini anıyorduk ve İngilizce olarak cevap vereceğim: 'Asgari nezaket' uygun olurdu"

Trump: ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğreniyordunuz

Trump dün Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Emmanuel Macron'un "Rusya'ya karşı, daha egemen, ABD'ye bağımlı olmayan ve tek başına kendini savunan bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." sözlerine sert tepki göstermiş ve ""Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın!" ifadelerini kullanmıştı.
 
 
 

 

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