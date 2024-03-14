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Dünya

Fransa'dan Ukrayna ile imzalanan anlaşmaya onay

Fransız Senatosu, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı.

AA14 Mart 2024 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Fransa'dan Ukrayna ile imzalanan anlaşmaya onay
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Ukrayna ile 16 Şubat'ta imzaladığı işbirliği anlaşması Senatoda oylamaya sunuldu.

Anlaşma 22 "hayır" oyuna karşı 293 "evet" oyu ile kabul edildi.

Ulusal Meclis Genel Kurulunda 12 Mart'ta, Ukrayna'daki durum ele alınmış ve meclisin oylamasına sunulan anlaşma 99'a karşı 372 oyla kabul edilmişti.

Oylama öncesi Genel Kurul'da konuşan Başbakan Gabriel Attal, "Bizim için Ukrayna'ya sırtımızı çevirmek, kendi değerlerimize sırt çevirmek anlamına geliyor." ifadesini kullanmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar avro değerinde askeri malzeme gönderdiklerini belirtmişti.

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