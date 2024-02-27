İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1539
  • EURO
    33,8348
  • ALTIN
    2039.66
  • BIST100
    9246.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'dan ülkedeki imamlar için yeni düzenleme
Dünya

Fransa'dan ülkedeki imamlar için yeni düzenleme

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede imamlar için yönetmelik oluşturulacağını bildirdi.

AA27 Şubat 2024 Salı 13:59 - Güncelleme:
Fransa'dan ülkedeki imamlar için yeni düzenleme
ABONE OL

Darmanin, Fransa İslam'ı Forumu (FORIF) 2. toplantısında yaptığı konuşmada, Fransa'da Müslümanların ibadethanelerinin güvenliğinin ilgilenilmesi gereken başat bir mesele olduğunu ifade etti.

Ülkede 2023'te 242 Müslüman karşıtı olay yaşandığını söyleyen Darmanin, bunun bir önceki yıla göre yüzde 30 artış anlamına geldiğini kaydetti.

Darmanin, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Özellikle de cemaat içerideyken Pau, Persan ve Talence camilerine yapılan eylemleri kınıyorum." dedi.

Bu kapsamda, Ayrımcılığa ve Müslüman Karşıtı Eylemlere Karşı Savunma Derneği (ADDAM) kurulacağını duyuran Darmanin, ayrıca bu derneğin Müslüman karşıtlığına maruz kalanlara bürokrasiyle iletişiminde yardımcı olacağını belirtti.

Ramazan boyunca her bir ibadethanenin korunması için talimat vereceğini söyleyen Darmanin, bu ibadethanelerin güvenliğini sağlamak için mevcut fonun iki katına çıkarılacağını bildirdi.

Darmanin, ülkedeki imamlar için bir yönetmelik oluşturulacağını belirterek FORIF'e bu konuda çalışması içi 6 ay süre verildiğini aktardı.

Fransa İçişleri Bakanı, gelecekte Müslüman derneklerinin, federasyon şeklinde teşkilatlandırılabileceğini sözlerine ekledi.

  • Fransa İçişleri Bakanı
  • İmam Yönetmeliği
  • Gerald Darmanin
  • Imam Regulations
  • French Minister
  • Fransa Bakanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.