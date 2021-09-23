Fransa'nın, Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahlara ilişkin dava açıldı

AA 23 Eylül 2021 Perşembe 17:44 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:44

Af Örgütü, ECCHR ve Disclose'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, Paris yönetiminin, silah satışlarına ilişkin belgelerin paylaşılması için ilk kez Fransa'da mahkemeye başvuru yapıldığı belirtildi.

Fransız silahların Yemen'deki sivillere karşı uluslararası insani hukukun ciddi ihlallerinde kullanılması yönünde önemli riskin bulunduğu ifade edilen açıklamada, bunun ışığında Paris yönetiminin söz konusu belgeleri paylaşmayı reddetmesinin, "kamuoyunun demokratik tartışmalar için gerekli bilgileri alma hakkına orantısız müdahale teşkil ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, başvurunun yasalarda bulunan idari belgelere erişim hakkına dayandığı aktarıldı.

Paris yönetiminin sattığı silahlara ilişkin adet, tarih ve satılan ülke gibi bilgileri içeren belgelere erişim konusunda Fransız makamlara yöneltilen taleplerin yanıtsız kaldığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle hükümetin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahlara ilişkin belgeleri kamuoyu ile paylaşması için Paris İdari Mahkemesine başvuru yapıldığı belirtildi.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin mayıs 2019'daki haberinde, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi'ne ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanılarak Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Bu belgede, Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı ve Mart 2016 ile Aralık 2018 arasında meydana gelen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilmişti.