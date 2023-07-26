İSTANBUL 40°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9274
  • EURO
    29,7853
  • ALTIN
    1699.36
  • BIST100
    6605.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa'ya ''AKINCI''lı mesaj!

Anayasa değişikliğiyle Fransızca'nın resmi dil statüsünün kalktığı Mali'de Devlet Başkanı Albay Assimi Goita'nın yeni anayasayı masasına Türkiye'nin Bayraktar AKINCI maketini koyarak imzalaması dikkat çekti.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:48 - Güncelleme:
Fransa'ya ''AKINCI''lı mesaj!
ABONE OL

Mali'de 18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 "evet" oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Yeni anayasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak. Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Mali Devlet Başkanı Albay Assimi Goita'nın yeni anayasayı imzaladığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı. Goita'nın masasına Türkiye'nin Bayraktar AKINCI maketini koyarak yeni anayasayı imzalaması dikkat çekti.

Goita'nın AKINCI pozu Fransa'ya artık "Türkiye bizimle" mesajı olarak yorumlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.