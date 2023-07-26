Fransa'ya ''AKINCI''lı mesaj!

Mali'de 18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 "evet" oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Yeni anayasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak. Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Mali Devlet Başkanı Albay Assimi Goita'nın yeni anayasayı imzaladığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı. Goita'nın masasına Türkiye'nin Bayraktar AKINCI maketini koyarak yeni anayasayı imzalaması dikkat çekti.

Goita'nın AKINCI pozu Fransa'ya artık "Türkiye bizimle" mesajı olarak yorumlandı.