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Dünya

Fransız bakan hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı

Fransa'da mahkeme, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:51 - Güncelleme:
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Fransız basınının, Darmanin'in avukatlarının demeçlerine dayandırdığı bilgiye göre, dosyayla ilgilenen hakim, Paris Savcılığının, Darmanin hakkındaki soruşturmada ocak ayında sunduğu takipsizlik talebini kabul etti. Böylelikle iddia takipsizlikle sonuçlandı.

Darmanin'den şikayetçi olan tarafın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.

- 2018'DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının, Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.

Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.

Ocakta Paris Savcılığı, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında da tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmişti.

  • Fransa
  • İçişleri Bakanı Gerald Darmanin
  • tecavüz

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