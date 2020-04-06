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Dünya

Fransız bakan: 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluk yaşanacak

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini söyledi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 14:08 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:14
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Senato'da Kovid-19'un ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Kovid-19 nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini belirten Le Maire, "1945'ten bu yana Fransa'nın gerçekleştirdiği en kötü büyüme rakamı, 2008'deki büyük ekonomik krizden sonra 2009'da yüzde eksi 2,2 olarak gerçekleşti. Bu yıl muhtemelen yüzde eksi 2.2'nin üzerinde olacağız." dedi.

Bu arada hükümetin verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısı 5 milyona yükseldi. İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

Hükümlüler 541 bin tıbbi malzeme üretti

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