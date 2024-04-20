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Dünya

Fransız gazeteci, Filistin ile ilgili paylaşımı nedeniyle ifade verecek

Fransız gazeteci ve aktivist Sihame Assbague, sosyal medyada Filistin hakkındaki bir paylaşımı nedeniyle 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle ifade vermeye çağrıldı.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Fransız gazeteci, Filistin ile ilgili paylaşımı nedeniyle ifade verecek
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Assbague, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, aynı mecrada Filistin hakkında 7 Ekim 2023'te yaptığı bir paylaşım nedeniyle karakola ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Söz konusu paylaşımında, "Tek sorumlu: İsrail sömürge devleti. Tek çözüm: Filistin'de sömürgenin son bulması ve Filistin'in özgürleşmesi. Tek siyasi yol: sürekli nedenlerinden yani sömürge ve şiddet olaylarından bahsetmek, suç ortağı olan devletleri kınamak ve Filistin direnişine destek vermek." ifadelerini kullandığını aktaran Assbague, "terör propagandası" nedeniyle yürütülen bir ön soruşturma kapsamında ifade vereceğini kaydetti.

Assbague, Filistin'e ve Filistinlilerin mücadelesine desteğini dile getirdiği için ifade vermeye çağırılan ilk veya son kişi olmadığına dikkati çekerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana yüzlerce kişinin aynı nedenlerden ötürü rahatsız edildiğini belirtti.

Fransız gazeteci, aynı nedenlerden gözaltına alınan, evi aranan, mahkeme veya okulu tarafından ceza alan ve işten çıkarılanların olduğundan bahsederek, bu baskının, siyaset ve medya ortamında da var olduğunu anlattı.

- "SUSAMAYIZ. SUSMAMALIYIZ"

"Diğer Batılı ülkelerdeki gibi Fransa'da da Filistin halkıyla dayanışmanın dile getirilmemesi için her şey yapıldı." diyen Assbague, tehditlere rağmen "İsrail'in sömürge politikasını" ve Batılı ülkelerin bu konudaki "suç ortaklığını" kınamaya devam edeceğini bildirdi.

Assbague, "Susamayız. Susmamalıyız. Sömürge altında ve ezilen halkların yanında olanlar utanmamalı. Yaşamın, adaletin ve barışın yanında olan bizleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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