İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybederken, Fransız gazetesi Liberation yayınladığı küstah karikatür ile açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.

Corinne Rey tarafından Liberation gazetesi için çizilen karikatürde, insani dramın yaşandığı Gazze'de ramazan ayının nasıl başladığı ele alındı.

"Gazze'de Ramazan" isimli karikatürde bir kadının, onun yanında dili dışarıda resmedilen bir çocuğun, enkazdan çıkan bir elin, öfkeli ve ağzından sular akan bir adamın ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan farelerin yer aldığı görüldü.

Karikatürde ağzından sular akarak resmedilen ve öfkeli olduğu anlaşılan adamın; kemikleri kapan fareleri kovaladığı, kadının ise adama "gün batımından önce olmaz" dediği an resmedildi.

Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.