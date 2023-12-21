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Dünya

Fransız işçiler grevde! Manş Tüneli trafiğe kapatıldı

İngiltere'yi Fransa'ya bağlayan Manş Tüneli'nde, işletmeci şirket Getlink'in Fransız işçilerinin greve gitmesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Fransız işçiler grevde! Manş Tüneli trafiğe kapatıldı
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France Bleu'nün haberine göre, Getlink'ten yapılan açıklamada, sendikalı Fransız işçilerin "beklenmedik" grevi nedeniyle tünelin "ikinci bir duyuruya kadar" trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada işçilerin, şirketin yaptığı bin avroluk ikramiye ödemesini az buldukları ve üç katına çıkarılmasını talep ettikleri belirtildi.

Tünelde, yolcu trenlerinin yanı sıra araba taşıma servislerinin de durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, tünelde hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın X hesabından yapılan paylaşımda, Londra'ya gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığı duyurularak, yolculara tren seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulunuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Londra'nın St-Pancras terminalinde Avrupa seferleri iptal edilen çok sayıda yolcunun beklediği anlar yer aldı.

  • Manş Tüneli
  • Getlink
  • Fransız işçileri grev

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