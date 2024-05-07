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Dünya

Fransız milletvekillerinden hükümete çağrı: Filistin devletini tanıyın

Fransa Parlamentosu'ndan 27 milletvekili hükümete Filistin devletini tanıması için çağrı yaptı.

AA7 Mayıs 2024 Salı 21:46 - Güncelleme:
Fransız milletvekillerinden hükümete çağrı: Filistin devletini tanıyın
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Yeşiller partisi milletvekili Sabrina Sebaihi, X sosyal medya hesabından, Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu üyesi 27 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı ortak mektubu paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ve "Avrupa Birliği'nin (AB) arkasındaki itici güç" olan Fransa'nın, barış için çalışma sorumluluğu olduğu belirtilen mektupta, "çatışmalara son verecek ve iki devletli çözümün önünü açacak diplomatik sürecin" yeniden başlatılması gerektiği kaydedildi.

15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından sunulan, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısının daimi üye ABD'nin "hayır" oyu kullanmasıyla reddedilmesine değinilen mektupta, Fransa'nın "diplomatik tutumuna sadık kalarak" karar lehinde oy kullandığı hatırlatıldı.

Filistin'in basit bir "üye olmayan gözlemci devlet" olarak kalmaması ve BM'nin tam üye devleti olarak tanınmasının ve uluslararası toplumun barış yolunda ilerleyebilmesindeki öneminin vurgulandığı mektupta, Fransa hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısı yapıldı.

Mektupta, söz konusu karar tasarısının uygulanması talep edilerek, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

  • Fransa parlamentosu
  • Filistin devleti tanınmalı
  • Filistin meselesi

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