Fransız milletvekillerinden İsrail'e tepki! Bundan daha aşağılık bir şey yapılabilir mi?

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere yönelik saldırısının görüntülerini paylaştı.

Panot, "Yaygın açlık durumunda, gıda yardımı sırasında kuyrukta bekleyen halka ateş açmak, bundan daha aşağılık bir şey yapılabilir mi? Aşırı sağcı İsrail hükümeti Filistin halkını yok etmekten başka hangi mesajı veriyor böyle?" ifadelerini kullandı.

Fransız milletvekili, Filistinlilerin yok edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, bu konuda sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

LFI Milletvekili Marianne Maximi de aynı platformda, "Gazze'den gelen yeni dayanılmaz görüntüler: açlıkla mücadele eden siviller, gıda dağıtımı sırasında İsrail ordusunun ateşine maruz kaldı." açıklamasını yaptı.

Maximi, Fransa'nın, İsrail'e Uluslararası Adalet Divanının belirlediği yükümlülüklerini hatırlatması çağrısında bulunarak, Gazze'deki durumun aciliyetini vurguladı.

LFI Milletvekili Aymeric Caron da X paylaşımında İsrail'in insani yardım bekleyen Gazzelilere yönelik saldırısına tepki göstererek, "Gazze'de İsrail ordusu tarafından işlenen katliamlar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.