İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2532
  • EURO
    33,8812
  • ALTIN
    2053.32
  • BIST100
    9193.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız milletvekillerinden İsrail'e tepki! Bundan daha aşağılık bir şey yapılabilir mi?
Dünya

Fransız milletvekillerinden İsrail'e tepki! Bundan daha aşağılık bir şey yapılabilir mi?

Fransız milletvekilleri, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısını 'aşağılık', 'katliam' ve 'dayanılmaz görüntüler' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Fransız milletvekillerinden İsrail'e tepki! Bundan daha aşağılık bir şey yapılabilir mi?
ABONE OL

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere yönelik saldırısının görüntülerini paylaştı.

Panot, "Yaygın açlık durumunda, gıda yardımı sırasında kuyrukta bekleyen halka ateş açmak, bundan daha aşağılık bir şey yapılabilir mi? Aşırı sağcı İsrail hükümeti Filistin halkını yok etmekten başka hangi mesajı veriyor böyle?" ifadelerini kullandı.

Fransız milletvekili, Filistinlilerin yok edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, bu konuda sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

LFI Milletvekili Marianne Maximi de aynı platformda, "Gazze'den gelen yeni dayanılmaz görüntüler: açlıkla mücadele eden siviller, gıda dağıtımı sırasında İsrail ordusunun ateşine maruz kaldı." açıklamasını yaptı.

Maximi, Fransa'nın, İsrail'e Uluslararası Adalet Divanının belirlediği yükümlülüklerini hatırlatması çağrısında bulunarak, Gazze'deki durumun aciliyetini vurguladı.

LFI Milletvekili Aymeric Caron da X paylaşımında İsrail'in insani yardım bekleyen Gazzelilere yönelik saldırısına tepki göstererek, "Gazze'de İsrail ordusu tarafından işlenen katliamlar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.