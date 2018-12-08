Fransız ordusu ve polisi teyakkuzda

Fransa'da 17 Kasım’da başlayan ‘Sarı Yelekliler’in protestosu için başta başkent Paris olmak üzere bir çok şehirde adeta sıkıyönetim ilan edildi. Cumhurbaşkanı Macron’un geri adım atmasına rağmen, bugün sokağa çıkacak eylemcilere karşı ordu ve polis teyakkuza geçti. 89 bin polis ve çok sayıda asker ile zırhlı aracın görevlendirildiği protesto gösterilerine, Sarı Yelekliler’in yanı sıra ambulans çalışanları ve lise öğrencileri de destek veriyor.

GENEL GREV DE VAR

Polis sendikası Vigi de eylemlere destek vermek için bugünden itibaren süresiz greve başlıyor. Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü’nün (FO) çağrısıyla nakliye şirketleri de süresiz grev başlatıyor. Sarı Yeleklilerin darbe yapmaya bile kaşkışabilecekleri iddiaları üzerine Fransız ordusu da görev çağrıldı. Parlamentonun üst meclis başkanı Gerard Larcher’ın “Cumhuriyet tehdit altında” sözleri dikkat çekti.

ORDU PARİS’TE!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün görev yapacak 89 bin polisten 8 bininin Paris’te olacağını açıkladı. Bu önlemlere ek olarak ordudan çağrılan zırhlı araçlar da kritik noktalara konuşlandı. Kundaklama ve yağma olaylarının devam edeceğini düşünen polis, Champs-Elysees’deki mağazalar ve restoranları uyardı. Polis işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını istedi. Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler de kapıların kapalı tutulacağını açıkladı. Paris’in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu. Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle kapalı olacağı, geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı’nın da kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.

Türkiye’de ‘Sarı Yelek’ tezgahı!