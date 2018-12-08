Fransız ordusu ve polisi teyakkuzda
Akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı Yelekliler, bugün Cumhurbaşkanı Macron’un ikamet ettiği Elysee Sarayı’na yürümeyi deneyecek. Hükümet, 89 bin polis ve ordu birlikleriyle teyakkuza geçti.
Fransa'da 17 Kasım’da başlayan ‘Sarı Yelekliler’in protestosu için başta başkent Paris olmak üzere bir çok şehirde adeta sıkıyönetim ilan edildi. Cumhurbaşkanı Macron’un geri adım atmasına rağmen, bugün sokağa çıkacak eylemcilere karşı ordu ve polis teyakkuza geçti. 89 bin polis ve çok sayıda asker ile zırhlı aracın görevlendirildiği protesto gösterilerine, Sarı Yelekliler’in yanı sıra ambulans çalışanları ve lise öğrencileri de destek veriyor.
GENEL GREV DE VAR
Polis sendikası Vigi de eylemlere destek vermek için bugünden itibaren süresiz greve başlıyor. Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü’nün (FO) çağrısıyla nakliye şirketleri de süresiz grev başlatıyor. Sarı Yeleklilerin darbe yapmaya bile kaşkışabilecekleri iddiaları üzerine Fransız ordusu da görev çağrıldı. Parlamentonun üst meclis başkanı Gerard Larcher’ın “Cumhuriyet tehdit altında” sözleri dikkat çekti.
ORDU PARİS’TE!
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün görev yapacak 89 bin polisten 8 bininin Paris’te olacağını açıkladı. Bu önlemlere ek olarak ordudan çağrılan zırhlı araçlar da kritik noktalara konuşlandı. Kundaklama ve yağma olaylarının devam edeceğini düşünen polis, Champs-Elysees’deki mağazalar ve restoranları uyardı. Polis işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını istedi. Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler de kapıların kapalı tutulacağını açıkladı. Paris’in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu. Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle kapalı olacağı, geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı’nın da kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.
Türkiye’de ‘Sarı Yelek’ tezgahı!
Fransa’da başlayan daha sonra Hollanda ve Belçika’ya da sıçrayan ‘Sarı Yelek’ gösterilerinin simgesi olan yeleklerin Türkiye’deki bir dijital alışveriş sitesinde inanılmaz bir indirimle satışa çıkması büyük tepki çekti. Geçen hafta ‘sarı yeleklerin fiyatları arttı’ haberleri gündeme gelirken, sözkonusu site sarı yelek fiyatlarında yüzde 80 indirim yaptı. Bazı vatandaşlar, “Birileri Türkiye’de de kaos eylemleri başlatmaya çalışıyor” yorumları yaptı.
Öğrencilere savaş esiri muamelesi!
Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 700’den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı. Mantes-la-Jolie’deki gösteride 70 polisin 146 lise öğrencisini diz çöktürüp ters kelepçe taktığı görüntüler büyük tepki yarattı. Öğrencilere savaş esiri muamelesi yapılmasıyla ilgili soruşturma açıldı. Ancak, soruşturmanın polislere değil, bu görüntüleri paylaşanların bulunulması için açıldığı belirtildi. Fransız yetkililer, polisin tepkisinin orantılı olduğunu savunarak, bu görüntülerin çekilmesinin doğru olmadığını kaydetti.
Fransız ordusunun zırhlı araçları da Paris’te önemli noktalara yerleştirildi.
Hedefleri Elysee Sarayı
Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux Sarı Yeleklerin cumhurbaşkanının ikame ettiği Elysee Sarayı’na yürüme planını değerlendirirken “Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanılacak bir araca dönüştürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar” dedi. İstihbarat ajanlarının protestolar sırasında ateşli silahların yasadışı biçimde dağıtılması ihtimalinin farkında olduğundan söz eden Griveaux, “Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz” sözleri dikkat çekti.
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