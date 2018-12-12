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Fransız polisi Strasburg'da operasyon başlattı

Fransa'nın Strasburg kentinde dün akşam gerçekleşen saldırının ardından Fransız polisi Strasburg Katedrali çevresinde operasyon başlattı.

  • star.com.tr
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Fransa'nın Strasburg kentinde dün akşam gerçekleşen saldırının ardından Fransız polisi Strasburg Katedrali çevresinde operasyon başlattı.

Strasburg'da meydana gelen saldırıda 3 kişi ölmüş 11 kişi de yaralanmıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahsın sabıkalı olduğunu bildirmişti.

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