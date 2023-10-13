Fransız polisinden Filistin'e destek gösterisine tazyikli suyla müdahale

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteri devam ediyor.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Apartheid son bulsun", "Filistin yaşayacak, Filistin galip gelecek", "İsrail-Filistin savaşına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis gösteriyi dağıtmak için aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'te Filistin yanlısı 2 gösteriyi "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı için yasaklamıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere Filistin yanlısı tüm gösterileri yasaklamaları ve bu protestolara katılanların gözaltına alınması için talimat vermişti.

Yerel makamlar, Lyon ve Marsilya kentlerinde Filistin'e destek protestolarını yasaklarken, ülke genelinde Paris ve Strazburg gibi kentlerde İsrail'e destek gösterilerinin düzenlenmesine izin vermişti.