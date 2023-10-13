İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,78
  • EURO
    29,3002
  • ALTIN
    1668.02
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız polisinden Filistin'e destek gösterisine tazyikli suyla müdahale
Dünya

Fransız polisinden Filistin'e destek gösterisine tazyikli suyla müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, Filistin'e destek amacıyla toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

AA13 Ekim 2023 Cuma 00:35 - Güncelleme:
Fransız polisinden Filistin'e destek gösterisine tazyikli suyla müdahale
ABONE OL

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteri devam ediyor.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Apartheid son bulsun", "Filistin yaşayacak, Filistin galip gelecek", "İsrail-Filistin savaşına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis gösteriyi dağıtmak için aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'te Filistin yanlısı 2 gösteriyi "kamu düzenini bozma riski" taşıdığı için yasaklamıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere Filistin yanlısı tüm gösterileri yasaklamaları ve bu protestolara katılanların gözaltına alınması için talimat vermişti.

Yerel makamlar, Lyon ve Marsilya kentlerinde Filistin'e destek protestolarını yasaklarken, ülke genelinde Paris ve Strazburg gibi kentlerde İsrail'e destek gösterilerinin düzenlenmesine izin vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.