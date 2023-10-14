Fransız polisinden Filistin'e destek yürüyüşüne göz yaşartıcı gazla müdahale

Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteri, başkentin ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 15.00 sularında başladı.

Gösteri başladığında polis meydanı tahliye ederek gösteriyi dağıtmaya çalıştı.

Aralarında engelli vatandaşlar ve çok sayıda kadının olduğu göstericiler meydana yakın ara sokakta eylemlerine devam etti.

Corbeil-Essonnes Belediye Başkan Yardımcısı Elsa Toure protestoya katılan tek Fransız "seçilmiş" oldu.

Polis, göstericilerin etrafında çember oluşturarak bulundukları noktadan ayrılmalarına izin vermedi.

Ellerinde "Soykırımı durdurun" ve "Filistin özgür kalacak" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Katil İsrail, suç ortağı (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron", "Filistin galip gelecek", "Soykırımı durdurun" ve "Gazze hepimiz seninleyiz" sloganları attı.

Özellikle ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durduran polis, göstericilere sert müdahalede bulundu.

Polis, bir göstericiyi boynundan ve bacaklarından tutarak göstericilerin bulunduğu alanın dışına çıkardı.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine ıslıkla karşılık vererek protesto etti. Polis, protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Protestocular bir müddet oturma eylemi yaparak gösteriye devam ederken meydanın yakınlarındaki bir binanın en üst katına büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, gösteride kimlik kontrolüne tabi olan 269 kişiden 260'ına para cezası kesildi.

Gösteriye tekerlekli sandalye ile katılan engelli Tunus asıllı Fransız vatandaşı Magda Houidek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, direnen tüm Filistinli kadınları desteklediğini belirtti.

Houidek, polisin, göstericilerin etrafını çemberleyerek insanları sokağa çıkmaktan caydırmayı amaçladığını anlattı.