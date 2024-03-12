İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0494
  • EURO
    35,1001
  • ALTIN
    2238.47
  • BIST100
    9151.53
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransız şarkıcı ırkçı saldırıların hedefi oldu
Dünya

Fransız şarkıcı ırkçı saldırıların hedefi oldu

Fransa'nın dünyaca ünlü şarkıcılarından Aya Nakamura'nın 2024 Paris Olimpiyatlarının açılışında şarkı söyleme ihtimali, ırkçı kesimin tepkisini çekti.

AA12 Mart 2024 Salı 14:25 - Güncelleme:
Fransız şarkıcı ırkçı saldırıların hedefi oldu
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mali asıllı Fransız şarkıcı Aya Nakamura, 2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde sahne alabileceği yönündeki haberlerin ardından ırkçı saldırılarının hedefi oldu.

Aşırı sağcılar, "Fransa'yı temsil etmediğini" savunarak, şarkıcının olimpiyatlarda yer almasına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Les Natifs isimli grup, başkentte Nakamura'nın şarkı sözlerini değiştirdikleri "Mümkün değil Aya, burası Paris, Bamako pazarı değil" yazılı pankart açtı.

Ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik saldırılara "Irkçı olabilirsiniz ama sağır değil" şeklinde karşılık verdi.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi ise "Aya Nakamura'ya yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle şok içinde oldukları" açıklamasını yaparak, "dünyanın en çok dinlenen Fransız sanatçılarından birine" tam destek verdiklerini dile getirdi.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise Nakamura'ya hitaben "Önemli değil, insanlar seni seviyor. Hiçbir şey hakkında endişelenme." dedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Antoine Leaument ise X hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü şarkıcıyı hedef alan aşırı sağcılara yönelik, "Ülkelerini sevdiklerini iddia ediyorlar ama dünyada Edith Piaf'tan sonra en çok dinlenen ve Fransızca konuşan şarkıcıyı dışlamak istiyorlar. Fransa'da ırkçı ve vatansever olamazsınız." yorumunu yaptı.

BFMTV'nin anketine göre, Fransızların yüzde 60'ından fazlası Nakamura'nın olimpiyatlarda sahne almasının "iyi bir fikir" olmadığı görüşünde.

28 yaşındaki ünlü şarkıcının sadece Youtube'da bir milyara yakın dinlenmesi olan şarkıları bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.