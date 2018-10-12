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Fransız şirketi Lafarge'ın, Münbiç’teki PKK/YPG'li teröristlere yardım ettiği belirlendi

Afrin’de beton tüneller için teröristlere çimento desteğinde bulunan Fransız şirketi Lafarge’ın, bu kez Münbiç’teki PKK/YPG'li teröristlere yardım ettiği belirlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırda oluşan terör tehdidini bertaraf etmek için 22 Ocak’ta Zeytin Dalı Harakâtı’nı başlatarak Afrin’i PKK/YPG’li teröristlerden temizledi. Teröristler operasyon öncesi, Mehmetçik'e kalleş pusular kurabilmek için Afrin'e onlarca tünel kazdı. Özel olarak tasarlanan bu beton tüneller için Fransız çimento şirketi Lafarge’dan yardım aldı. Buna rağmen Mehmetçik bu tünelleri yerle bir ederek teröristlerin başına yıktı. 
 
MÜNBİÇ'E DE YAPIYORLAR 
 
Aynı plan Münbiç'te de hayata geçirmeye çalışılıyor. TSK'ın olası bir operasyonuna karşı ilçede hendek ve tüneller kazmaya başlayan teröristler, yine Fransız şirketinden destek alıyor. Lafarge NATO standartlarının üzerinde yapılan tüneller için terör örgütüne çimento sağlıyor. Fransız şirketinin fabrikası terör örgütünün işgal altında tuttuğu Ayn el Arap’ta (Kobani) bulunuyor. Çimento fabrikasının yanında ise Amerikan üssü var. 
 
DEAŞ’A HARAÇ VERİYORDU 
 
Çimento devi Lafarge, PKK/YPG'den önce terör örgütü DEAŞ'a destek sağlıyordu. Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasında üretime devam edebilmek için örgüte yıllarca haraç verdiği ve teröristlerden petrol satın aldığı ortaya çıkmıştı. Şirket hakkında Paris savcılığı tarafından “Suriye'de DEAŞ militanları dahil birçok teröristi finanse etmekle” suçladıkları çimento devi Lafarge şirketi hakkında soruşturma açılmıştı. Lafarge ayrıca “İnsanlığa karşı işlenen suçlara karşı ortak olmak”la suçlanmıştı. 
 
TERÖRİSTLERE 300 TIRLIK SİLAH
 
ABD yönetimi DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG’ye silah sevkıyatına devam ediyor. Bölgedeki koalisyon güçleri tarafından PKK/YPG’nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) önceki gece 300 TIR’lık silah yardımı yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Simelka Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçen TIR’ların üzerinde zırhlı araçlarla iş makinelerinin de bulunduğu görüldü. Haberde, zırhlı araçların bir kısmının sözde Münbiç askeri meclisine verileceği belirtildi. 
 
(Güneş)

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