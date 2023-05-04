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Dünya

Fransız Sözcü, ABD iddiasına yorum yapamadı

Bakanlığın haftalık basın konferansında gazetecilerin sorularını cevaplayan, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, eski Fransa Başbakanı Francois Fillon'un ülkesine en çok ABD'nin müdahale ettiği ifadelerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Fransız Sözcü, ABD iddiasına yorum yapamadı
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Sözcü Legendre, bakanlığın haftalık basın konferansında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, Fillon'un "Fransa'nın içişlerine en çok müdahalenin ABD'den geldiğiyle" ilgili iddiasına ilişkin sorusu üzerine Legendre, "yapacak bir yorumu olmadığını" ifade etti.

Legendre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer ile bu sabah görüştüğünü belirterek, görüşmede iki bakanın, Ukrayna-Rusya savaşını, temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesini, Avrupa'nın stratejik özerkliğinin güçlendirilmesini ve Batı Balkanlardaki istikrarı ele aldıklarını kaydetti.

Fillon, salı günü Fransa'ya yönelik dış müdahalelere ilişkin parlamentonun soruşturma komisyonuna yaptığı açıklamalarda, "Dış müdahalelerle karşılaştım ve çoğu zaman ABD isimli dost ve müttefik ülkeden geliyordu." demişti.

Eski Fransa Başbakanı Fillon, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve kendisinin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından 5 yıl boyunca dinlendiğini iddia etmişti.

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