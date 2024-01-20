Füze saldırısına tepkiler artıyor! Irak'tan İran'a ''boykot'' çağrısı

Irak'ta bulunan Erbil Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "haksız" yere Erbil'e düzenlediği saldırıda iş adamı Peşrev Dizeyi'nin evinin hedef alındığı, kendisi ile 1 yaşındaki bebeğinin hayatını kaybettiği ve aile üyelerinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Erbil'e çeşitli bahanelerle daha önce de "temelsiz" saldırılar yapıldığı ve uluslararası hukuk ve insan haklarının hiçe sayıldığı belirtilen açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasında güçlü ekonomik ve sosyal bağlar olmasına rağmen bu saldırıların devam etmesi nedeniyle sessiz kalınamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, IKBY'deki tüm iş insanları ve vatandaşlara İran mallarının ithalatı ve kullanımını boykot etme, İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Sayid, Erbil merkezli Rudaw'a yaptığı açıklamada, yatırımcı ve iş insanlarının İran yerine başka ülkelere yönelebileceğini belirterek, "Çok sayıda alternatif ülke var. Örneğin Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün." ifadelerini kullandı.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.