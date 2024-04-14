G7 liderlerinden İran'a kınama

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını tartışmak üzere video konferans görüşmesi yaptı.

Video konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7 liderleri olarak, İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze ateşledi. İsrail, ortaklarının yardımıyla bu saldırıyı püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e ve halkına tam dayanışma ve desteğin ifade edildiği açıklamada, "İsrail'in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:



"İran, eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılmasına doğru bir adım daha attı ve bu, kontrol edilemeyen bir bölgesel gerilime yol açma riski taşıyor. Bundan kaçınılmalıdır. Durumu istikrara kavuşturmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ruhla, İran ve vekillerinin saldırılarını durdurmasını talep ediyoruz ve istikrarı bozacak ilave girişimlere yanıt olarak şimdi daha fazla önlem almaya hazırız."

G7 açıklamasında ayrıca Gazze'deki duruma da değinilerek, "Acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakması doğrultusunda çalışmaya devam ederek ve de ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırarak Gazze'deki krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz." ifadesine yer verildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, liderlerin video konferans görüşmesinin bir saatten az sürdüğü belirtildi.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.