İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

G7 liderlerinden İran'a kınama

G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı.

AA14 Nisan 2024 Pazar 20:23 - Güncelleme:
G7 liderlerinden İran'a kınama
ABONE OL

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını tartışmak üzere video konferans görüşmesi yaptı.

Video konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7 liderleri olarak, İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze ateşledi. İsrail, ortaklarının yardımıyla bu saldırıyı püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e ve halkına tam dayanışma ve desteğin ifade edildiği açıklamada, "İsrail'in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran, eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılmasına doğru bir adım daha attı ve bu, kontrol edilemeyen bir bölgesel gerilime yol açma riski taşıyor. Bundan kaçınılmalıdır. Durumu istikrara kavuşturmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ruhla, İran ve vekillerinin saldırılarını durdurmasını talep ediyoruz ve istikrarı bozacak ilave girişimlere yanıt olarak şimdi daha fazla önlem almaya hazırız."

G7 açıklamasında ayrıca Gazze'deki duruma da değinilerek, "Acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakması doğrultusunda çalışmaya devam ederek ve de ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırarak Gazze'deki krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz." ifadesine yer verildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, liderlerin video konferans görüşmesinin bir saatten az sürdüğü belirtildi.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.