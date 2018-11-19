Gabon Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da kayboldu
24 Ekim'de Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için Suudi Arabistan'a giden Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan haber alınamıyor.
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan'daki zirveye katılmak için 24 Ekim'de ülkesinden ayrıldı. Aradan neredeyse 1 ay geçti ancak Ali Bongo'dan hiç haber alınmadı.
Gabonlu yetkililer, Cumhurbaşkanı'nın Riyad'da aşırı halsizlik yüzünden hastaneye kaldırıldığını duyurdu ama açıklamaları yetersiz bulan Afrika Birliği, Gabon'a uzman heyet gönderecek.
Heyet hem ülkedeki siyasi durum hem de Bongo'nun sağlığıyla ilgili bilgi alacak.
Afrika Birliği Başkanı, Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.
Bongo'nun bazı yetkileri, sağlık durumundaki belirsizlik nedeniyle kısa süre önce yardımcısına devredilmişti.
(TRTHaber)
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