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Gabon'da kevazingo kerestesi skandalı: İki bakan görevden alındı

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun, değerli bir ağaç olan kevazingo kerestesi yüklü 353 konteynerin limanda kaybolması skandalının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre Claver Maganga Moussavou ile Orman ve Çevre Bakanı Guy Bertrand Mapangou'yu görevden aldığı bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Gabon Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Moussavau ile Mapangou'nun görevlerine son verildiği belirtildi.

Orman ve Çevre Bakanlığı başbakanlığın doğrudan yetki alanına bağlandı, Mapangou'nun yerine ise hiçbir isim atanmadı.

Açıklamada, görevden alınmalarla ilgili sebep açıklanmazken, Bongo'nun ülke gündemini bir süredir meşgul eden kevazingo kerestesi dolu 353 konteynerin limanda kaybolması skandalı nedeniyle bu iki ismin görevine son verdiği belirtiliyor.

Şubat ve Mart aylarında, başkent Libreville'deki Owendo limanında Çinli şirketlere ait 2 depoda, ihracatı yasak olan, yaklaşık 7,8 milyon dolar değerinde 5 bin metreküp kevazingo kerestesi bulunmuştu.

Olayla ilgili bazı şüpheliler tutuklanmış ve kerestelere el konulmuştu. Ancak mayıs ayında 353 konteynerin ortadan kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Medyada, "kevazingogate" olarak adlandırılan skandalda, kevazingo kerestelerinin başka bir ağaç adı verilerek ihraç edildiği iddia edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet, Orman ve Çevre Bakanının istifasını istemişti.

Kevazingo kerestesi, tapınakların kapı girişleri ile çay ve toplantı masalarının yapımında kullanılan Asya'da oldukça değerli bir kereste olarak görülüyor.

Gabon, kevazingo ağaçlarının yasadışı kesimi tehlikeli seviyelere ulaştığı için geçen yıl bu ağaçın kerestesinin ihracatını yasaklamıştı.

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