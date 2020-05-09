Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı

AA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 00:08 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 00:08

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, son 24 saatte uygulanan testlerin 921'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Salgının ülkenin 16 bölgesinden 15'ine yayıldığı ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar toplam 4 bin 12 Kovid-19 vakası görüldüğü ve bunlardan 533'ünün doktor olduğu bildirildi.

Açıklamada, 18 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşenlerin sayısının ise 323 olduğu kaydedildi.

Gana'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması sonrası ülkede vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Afrika kıtasında şu ana kadar 54 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 2 bin 74 kişi hayatını kaybetti.