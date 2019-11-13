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Gannuşi Tunus'un yeni Meclis Başkanı oldu

Tunus'ta Meclis Başkanlığına Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi seçildi.

  • AA
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Nahda Hareketi Partisinin adayı Raşid el-Gannuşi , 217 üyeli Mecliste 123 oy alarak salt çoğunluğu sağladı. 
 
Mecliste yapılan oylamada Demokratik Akım Partisinin adayı Gazi Şavaşi 45, Yaşasın Tunus Hareketi Partisinin adayı Mervan Felfal 18, Özgür Anayasa Partisinin adayı Abir Musa ise 21 oy aldı.
 
Raşid el-Gannuşi kimdir?
 
Tunus'un yeni Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 1941'de ülkenin güneyindeki Gabes vilayetine bağlı El-Hamme kentinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
 
Arap dünyasının köklü eğitim kurumlarından Zeytune Medresesinin bölgedeki bir şubesinde öğrenim gören Gannuşi, başkentte üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek tahsiline Kahire ve Şam'da devam etti.
 
Gannuşi, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde başladığı felsefe alanındaki doktora eğitimini 1968'de tamamladı.
 
Bir sivil toplum kuruluşu olarak Nahda Hareketi'nin ilk tohumlarını 1970'li yıllarda attıktan sonra ülkenin kurucu lideri Habib Burgiba ve halefi Zeynel Abidin Bin Ali rejimlerinin baskısına uğrayan Gannuşi, gençlik yıllarında uzun yıllar hapiste kaldı.
 
1990'larda İngiltere'ye yerleşen Gannuşi, 2011 yılında ülkesinde yaşanan devrime kadar sürgündeydi.
 
Tunus'un geçiş dönemindeki siyasi suikastlar, protestolar ve bölgesel baskılar karşısında siyasi rakiplerine karşı verdiği tavizler ve uzlaşı adımlarıyla tanınan Gannuşi, teşkilat içinde bilge kişi anlamıyla "Şeyh" lakabını kazandı.

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