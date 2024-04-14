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Dünya

Gantz: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına uygun zaman ve şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Gantz: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz
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Gantz, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail dünkü İran saldırısını atlatabilmesini sağlayan stratejik ittifak ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeli." ifadelerini kullanan Gantz, İran'ı İsrail için bir "tehlike" olarak niteledi.

Gantz, İran'a karşı bölgesel bir koalisyon kuracaklarını belirterek, "Bize uygun olacak şekil ve zamanda İran'a bedelini ödeteceğiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası ise Gantz'ın bu açıklamasını, İsrail'den İran'a karşı "hızlı bir misilleme yapılmasını desteklemediği" yönünde yorumladı.

- ⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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