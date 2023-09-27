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Dünya

Garibaþvili: Rusya'nýn iþgal ettiði bölgelerin kurtarýlmasý toplumumuzun temel sorunu olmaya devam ediyor

Gürcistan Baþbakaný Ýrakli Garibaþvili, ülkesinden tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan eden Abhazya ile Güney Osetya ile ilgili, 'Rusya'nýn iþgal ettiði bölgelerin kurtarýlmasý ve ülkemizin birleþmesi, devletimiz ve toplumumuzun temel sorunu olmaya devam ediyor.' dedi.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 11:43 - Güncelleme:
Garibaþvili: Rusya'nýn iþgal ettiði bölgelerin kurtarýlmasý toplumumuzun temel sorunu olmaya devam ediyor
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Garibaþvili, Abhazya Savaþý'nýn bitmesinin 30. yýl dönümü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Gürcistan'ýn toprak bütünlüðü sorunlarýnýn devam ettiðini hatýrlattý.

Bundan 30 yýl önce, 27 Eylül 1993'te Abhazya Savaþý'nýn sona erdiðini anýmsatan Garibaþvili, söz konusu savaþýn ülkenin yeni tarihinde dramatik bir olay olarak kaydedildiðini belirtti.

Garibaþvili, Abhazya Savaþý'nýn ülkede aðýr bir iz býraktýðýný vurgulayarak "Etnik temizlik, yüz binlerce insaný kendi topraklarýnda yerinden etti, birçok vatandaþýmýzýn hayatýna mal oldu. Bu çok üzücüdür. Rusya'nýn iþgal ettiði bölgelerin kurtarýlmasý ve ülkemizin birleþmesi, devletimiz ve toplumumuzun temel sorunu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandý.

Gürcistan'ýn toprak bütünlüðü sorununu barýþçýl yollardan çözmeye sadýk olduðunu kaydeden Garibaþvili, "Hükümetimiz bu yolda kararlýlýkla ilerlemektedir çünkü biz, Abhaz ve Oset kardeþlerimizle birleþik, güçlü, geliþmiþ bir ülke inþa etmemizin temelinin barýþ vesilesi ile oluþturulmasýna yürekten inanýyoruz." deðerlendirmesinde bulundu.

Garibaþvili, "Geleceðin, Abhaz ve Gürcülere birlik, barýþ ve refah getireceðine inanýyorum." ifadesine yer verdi.

- ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nýn desteklediði Abhazyalý ayrýlýkçýlar arasýnda 1992-1993'te 13 ay boyunca savaþ yaþanmýþtý.

Rusya ile Gürcistan arasýnda 2008'de Güney Osetya Savaþý olarak bilinen çatýþmalar çýkmýþ, savaþýn ardýndan Rusya'nýn desteklediði Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan etmiþti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde baðýmsýzlýðýný tanýmýþ, Gürcistan ise buna karþýlýk Rusya ile diplomatik iliþkileri kesmiþti.

Ýki ülke arasýnda diplomatik iliþkilerin kesilmesi sonrasý Ýsviçre taraflar arasýnda arabuluculuk rolü üstlenmiþti.

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