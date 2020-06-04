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Dünya

Garyrimeşru lider kaybediyor! Hafter milislerinin bıraktığı savaş helikopteri ele geçirildi

Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milislerin bıraktığı silah ve mühimmatın yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 21:29 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 21:30
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Askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde bugün ele geçirilen bölgelerde kamufle edilmiş topçu bataryaları ve araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarların yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

Ele geçirilen helikopterin tip ve markası hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak helikopterin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi'de, bir mühimmat deposu, 5 askeri araç, 3 zırhlı savaş aracı, 7 tank, 3 personel taşıyıcı ve 3 top ele geçirdiği belirtilmişti.

Dün Trablus Uluslararası Havaalanı’ndan Hafter milislerini çıkaran Libya ordusu bugün başkent Trablus idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.

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