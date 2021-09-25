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Dünya

Gazeteciye iftira atan cumhurbaşkanı adayına para cezası

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, gazeteciye iftirada bulunduğu gerekçesiyle 500 avro para cezasına çarptırıldı.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 01:16 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 01:16
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Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Melenchon'a, Le Monde gazetesinin eski çalışanı Paulo Paranagua için 2016'da "pişmanlık duyan katil" ifadesini kullandığı gerekçesiyle 500 avro para cezası verdi.

Melenchon'un aynı zamanda Paranagua'ya 4 bin 500 avro tazminat ödemesi kararı alan mahkeme Melenchon'un ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığına hükmetti.

Melenchon'un avukatı yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Aşırı solcu muhalif lider, 2016'da Paranagua'yı Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'i eleştiren haberler yazması nedeniyle "pişmanlık duyan katil" olarak suçlamıştı.

Paranagua, Şubat 2017'de Melenchon hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Melenchon, 2019'da yapılan ilk duruşmaya katılmamıştı.

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