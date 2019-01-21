Gazprom Başkanı Miller: Kuzey Akım 2'nin yüzde 20'si tamamlandı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinin deniz kısmındaki inşaatının yüzde 20'sinin tamamlandığını açıkladı.

Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projede inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Miller, "Kuzey Akım 2'nin deniz kısmında inşaatın yüzde 20'si tamamlandı." dedi.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.