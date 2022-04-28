İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7832
  • EURO
    15,5711
  • ALTIN
    898.785
  • BIST100
    2430.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazprom: Polonya, Almanya üzerinden Rus gazı almaya devam ediyor
Dünya

Gazprom: Polonya, Almanya üzerinden Rus gazı almaya devam ediyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Polonya'nın, artık Rus doğal gazına ihtiyaç duymadığına yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirterek, 'Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar.' bilgisini verdi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Kupriyanov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Polonya'nın, Rusya'dan gaz sevkiyatı için ruble sistemiyle ödeme yapmayı reddettiğini anımsattı.

Polonya'nın, artık Rus gazına ihtiyaç duymadığına dair açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Kupriyanov, "Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar. Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden tersine akışla Polonya'ya sevkiyat yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın tersine akış yöntemiyle günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz aldığını belirten Kupriyanov, söz konusu hacmin, Gazprom ile Polonya arasındaki doğal gaz sözleşmesindeki hacimlere yakın olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.