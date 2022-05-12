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Dünya

Gazprom, Yamal-Avrupa doğal gaz hattının Polonya kısmını artık kullanmayacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Rus doğal gazı taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını bildirdi.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
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Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rus hükümetinin, aralarında Polonyalı EuRoPol GAZ şirketinin de bulunduğu çeşitli yabancı şirketlere yönelik yaptırım kararı aldığını anımsattı.

EuRoPol GAZ'ın, Avrupa'ya Rus gazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki kısmının sahibi olduğuna işaret eden Kupriyanov, yaptırımlar nedeniyle artık EuRoPol GAZ'ın sahibi olduğu hat üzerinden Rus gazı sevk edilmeyeceğini belirtti.

Kupriyanov, Polonya'nın EuRoPol GAZ'ın hissedarı olarak Gazprom'un haklarını birçok defa ihlal ettiğini, Gazprom'a yaptırım da uyguladığını kaydetti.

Yamal-Avrupa boru hattı, Ukrayna'daki boru hatları ve Kuzey Akım boru hattının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Rusya kısmının sahibi ve işletmecisinin Gazprom, Polonya tarafının işletmecisi ve sahibinin EuRoPol GAZ olduğu Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı, yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

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