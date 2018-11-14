Gazze direnişi hükümeti yıktı! 

Gazze’ye yönelik saldırı sonrası Filistinli grupların etkin direnişi karşısında ateşkese razı olan terör devleti İsrail, askeri hezimetin siyasi sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Başbakan Benyamin Netanyahu kabinesinin aşırı sağcı Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Siyonist hükümeti Filistin direnişi karşısında yeterli önlemler almamakla suçlayarak istifa ettiğini duyurdu.

Partisi ‘İsrail Evimiz’ (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Liberman, “Filistinli gruplarla İsrail arasında önceki gün sağlanan ateşkes, teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor” dedi.

KOALİSYON DAĞILIYOR

Katar’dan gelen 15 milyon doların abluka altındaki Gazze’ye girişine izin verilmesine ve ateşkesin kabulüne sessiz kalamayacağını söyleyen Liberman, “Gazze halkına para vererek sınırımıza gelip protesto düzenlemelerini sağlıyoruz” diye konuştu. Gazze’den fırlatılan 370 füzenin sadece 100’ünü engelleyebilen yetersiz hava savunma sistemi yüzünden eleştirilen Siyonist Bakan ayrıca, partisinin de koalisyondan çekildiğini kaydetti.

Liberman’ın ayrılığı sonrası hükümetteki çatlak başka partilere de sıçradı. Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Liberman yerine Savunma Bakanlığı’na atanmadığı takdirde partisi Bayit Yehudi’nin koalisyondan çekileceğini bildirdi. Başbakan Netanyahu ise Gazze’de sağlanan ateşkesi savundu. Katıldığı bir törende konuşan Netanyahu, “Acil durumlarda güvenlik açısından alınan kritik kararlar her zaman kamuoyuyla paylaşılamaz” dedi.

HAMAS’IN SİYASİ ZAFERİ

Öte yandan, katliam yanlısı Liberman’ın istifası Filistin’de direnişin siyasi zaferi olarak yorumlandı. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Liberman’ın istifası, dik duruşuyla işgalciler nezdinde Gazze’nin siyasi zaferidir” ifadelerini kullandı. Ebu Zuhri, istifanın ayrıca ‘yenilginin itirafı ve Filistin direnişi karşısında acizliğin ifadesi’ olduğunu belirtti.