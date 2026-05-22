İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7479
  • EURO
    53,0492
  • ALTIN
    6640.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze filosu krizi büyüyor! Almanya'dan İsrail'e resmi talep
Dünya

Gazze filosu krizi büyüyor! Almanya'dan İsrail'e resmi talep

Almanya, işgal altındaki Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlere yönelik kötü muamele iddiaları nedeniyle İsrail'den resmi açıklama istedi.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Gazze filosu krizi büyüyor! Almanya'dan İsrail'e resmi talep
ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan filoda yer alan aktivistlere yönelik iddiaların son derece ciddi olduğunu belirterek, İsrail'den kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini ifade etti.

Sözcü Hinterseher, dün öğrendikleri ve aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlere yönelik iddia edilen muamelenin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu eylemi net bir dille kınıyor ve soruşturmada şeffaflık talep ediyoruz." diye konuştu.

Hinterseher, filoda bulunan sekiz Alman aktivistin yaralı şekilde perşembe akşamı İstanbul'a ulaştığı ve birinin İstanbul'da hastaneye kaldırıldığı bilgisini vererek, hükümetin olayın ayrıntıları konusunda İsrail makamlarından net bilgi talep ettiğini kaydetti.

  • Gazze yardım
  • İsrail aktivist
  • Sumud Filosu

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.