İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze için etkin diplomasi: Türkiye garantör olmaya hazır
Dünya

Gazze için etkin diplomasi: Türkiye garantör olmaya hazır

TBMM'de bulunan uluslararası komisyonların başkanlarına Gazze, terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklana yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile Filistin arasındaki bir anlaşmada Türkiye'nin garantör olabileceğini söyledi.

Yeni Şafak27 Nisan 2024 Cumartesi 08:10 - Güncelleme:
Gazze için etkin diplomasi: Türkiye garantör olmaya hazır
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bulunan uluslararası komisyonların başkanlarına Gazze, terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin çarpıcı paylaşımlarda bulundu. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda Fidan'ın ana gündem maddesi Gazze'de yaşanan etnik temizlik oldu.

HAMAS'IN AÇIKLAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bakan Fidan, "Türkiye olarak Gazze konusunda en etkin diplomasiyi yürütüyoruz. Biz 1967 sınırlarına dönülmesini ve iki devletli bir çözümü sonuna kadar savunuyoruz. Hamas'ın '1967 sınırlı 2 devlet kurulması halinde silah bırakacağız' açıklaması da çok önemli. Çabamızı da bu yönde sürdürüyoruz. Türkiye, garantör olmaya hazır. Başından beri bunu söylüyoruz. Türkiye'nin garantörlüğünde, hem bölge, hem Filistin, hem de İsrail rahat eder" dedi.

IRAK İLE TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki Irak ziyareti hakkında ise Fidan'ın "Önemli anlaşmalar imzalandı. Terörle mücadelede iş birliği yapacağız. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandığı belirtildi. Toplantıda Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeme gelmediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.