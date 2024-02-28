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Dünya

Gazze için kendini yakmıştı... ABD'den ''meseleye nasıl yaklaşacağımızı düşüneceğiz'' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in tepkisinin 'derinliğinin' anlaşıldığını, her tür tepkinin dikkate alındığını belirtti.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 06:05 - Güncelleme:
Gazze için kendini yakmıştı... ABD'den ''meseleye nasıl yaklaşacağımızı düşüneceğiz'' mesajı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, başkent Washington'daki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sözcü Miller, "Bu eylem ya da herhangi bir protestoyla ilgili olarak, elbette insanların bu konuyla ilgili duygularının derinliğinin farkındayız ve bu bakış açılarını sürekli olarak dikkate alıyoruz ve bunları, meseleye nasıl yaklaşacağımızı düşünmek için kullanıyoruz." dedi.

Biden yönetiminin 25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri mensubu Bushnell'in ailesine başsağlığı dileklerini yineleyen Miller, "Bu, açıkça korkunç bir durum ve onlara en içten taziyelerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Miller, "Yani evet, her zaman insanların bakış açılarını değerlendireceğiz. Ancak sonuçta, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu düşündüğümüz şeylere dayanarak kendi kararlarımızı vermek zorundayız ve bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AA muhabirinin Bushnell'in ölümünün ABD politikasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna karşılık Miller, "Bu spesifik davayla ilgili olarak ailesine başsağlığı dilemek dışında yorum yapmam gerektiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin muvazzaf üyesi olan Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik yoğun bombardımanını ve ABD'nin saldırıya verdiği desteği protesto etmek için 25 Şubat'ta başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti.

Yüzlerce kişi ertesi gün Bushnell'i anmak için, İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplanarak yas tutmuştu.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı
  • Matthew Miller
  • Aaron Bushnellin tepkisi

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