İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3377
  • EURO
    35,2016
  • ALTIN
    2246.46
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze kan gölüne döndü! İsrail'den Refah'a bombardıman
Dünya

Gazze kan gölüne döndü! İsrail'den Refah'a bombardıman

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren terör devleti İsrail, bu kez de Refah'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinliyi öldürdü.

AA19 Mart 2024 Salı 03:51 - Güncelleme:
Gazze kan gölüne döndü! İsrail'den Refah'a bombardıman
ABONE OL

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

SAVAŞ UÇAKLARINDAN AMANSIZ BOMBARDIMAN

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Refah şehrinin Musbih, Hirbetu'l Ades ve El-Cenine mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

14 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Hastane yetkilileri, iki ev ve bir apartman dairesinin hedef alındığı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

  • İsrail katliamı
  • Refah saldırıları
  • Filistin ölümleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.