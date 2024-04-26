Gazze kasabı Netanyahu: Uluslararası Adalet Divanı eylemlerimizi etkilemeyecek

Netanyahu bugün Uluslararası Adalet Divanı ile açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Benim liderliğim altında İsrail, doğuştan gelen meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik herhangi bir UAD girişimini asla kabul etmeyecektir.

Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin askerlerini ve görevlilerini alıkoyma tehdidi çirkindir. Biz buna boyun eğmeyeceğiz.

İsrail, soykırımcı teröristlere karşı haklı savaşımızı zafere ulaştırmaya devam edecek ve biz kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

UAD, İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, vahşi terörle ve ahlaksız saldırganlıkla mücadele eden tüm demokrasilerin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal oluşturacaktır."