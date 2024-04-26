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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu: Uluslararası Adalet Divanı eylemlerimizi etkilemeyecek

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini söyledi.

DHA26 Nisan 2024 Cuma 17:31 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu: Uluslararası Adalet Divanı eylemlerimizi etkilemeyecek
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Netanyahu bugün Uluslararası Adalet Divanı ile açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Benim liderliğim altında İsrail, doğuştan gelen meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik herhangi bir UAD girişimini asla kabul etmeyecektir.

Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin askerlerini ve görevlilerini alıkoyma tehdidi çirkindir. Biz buna boyun eğmeyeceğiz.

İsrail, soykırımcı teröristlere karşı haklı savaşımızı zafere ulaştırmaya devam edecek ve biz kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

UAD, İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, vahşi terörle ve ahlaksız saldırganlıkla mücadele eden tüm demokrasilerin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal oluşturacaktır."

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  • israil
  • gazze

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