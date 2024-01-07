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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan Hizbullah'a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözülememesi durumunda başka yollara başvuracaklarını açıkladı.

AA7 Ocak 2024 Pazar 18:42 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan Hizbullah'a tehdit
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Haftalık olağan Kabine Toplantısı Netanyahu başkanlığında toplandı. Toplantıya Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile 2 bakanın katılmaması dikkati çekti.

Gantz ve partisinden 2 bakanın Netanyahu ile yaşanan gerilim nedeniyle Kabine Toplantısına katılmadığı belirtiliyor.

Kabine Toplantısı öncesi konusan Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yerinden edilen İsraillilerin tekrar evlerine geri dönmesi planı ve Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilim nedeniyle yerlerinden olan İsraillileri güvenli bir şekilde evlerine döndürmeye kararlı olduklarını ifade eden Netanyahu, "Eğer başarabilirsek bunu diplomatik yollarla yapacağız, başaramazsak başka yollarla çalışacağız." dedi.

Başbakan Netanyahu, bütün hedeflere ulaşana kadar Gazze'ye yönelik saldırıları devam ettireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanı Amos Hochstein, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

İsrailli yetkililerin, diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah'a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a bildirdikleri iddia edilmişti.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 28 Aralık'ta yaptıkları açıklamalarda, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.

  • İsrail Başbakanı
  • Gerginlik çözümü
  • Hizbullah krizi

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