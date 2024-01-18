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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan ortağı ABD'ye ret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin, “Filistinlilere devlete giden bir yol karşılığında Suudi Arabistan'la normalleşme planını” reddettiği iddia edildi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan ortağı ABD'ye ret
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ABD merkezli yayın kuruluşu NBC News'in üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi ve Netanyahu arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki tutumuna ilişkin ayrım, son günlerde daha da belirgin hale geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Netanyahu'ya ilettiği isteklerinin "Hizbullah'a savaş açmayacakları yönündeki bir anlayış" dışında tamamen reddedildiği belirtildi.

Blinken'ın Ortadoğu turunda yaptığı ziyaretlerde Arap ülkelerinin liderlerinin ise Gazze'nin güvenliğini sağlamak için "yeni ve reform yapılmış" bir Filistin hükümetini destekleyeceklerini ifade ettikleri kaydedildi.

Haberde ABD'li yetkililerin, Suudi Arabistan'ın Gazze'yi yeniden inşa etme anlaşması kapsamında, "İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi teklif ettiği ancak bunun Netanyahu'nun Filistin devletine giden yolu sağlamayı kabul etmesi" karşılığında olacağına yönelik açıklamasına da yer verildi.

Netanyahu'nun ise "Filistin devletine izin veren bir anlaşmaya hazır olmadığını" ifade ederek, bu teklifi reddettiğini belirten yetkililerin, İsrail lideri için "sonsuza kadar orada olmayacak" dediği aktarıldı.

ABD, NETANYAHU SONRASI İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR

Yetkililer, Biden yönetiminin muhtemel bir Netanyahu sonrası hükümet beklentisi çerçevesinde, İsrailli siyasiler ve sivil toplum örgütleriyle zemin hazırlamaya çalıştığını kaydetti.

Blinken'ın İsrail savaş kabine üyelerinin yanı sıra eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de bire bir görüşmesi ise buna örnek verildi.

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