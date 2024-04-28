Gazze kasabı Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı!

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 205. gününde sürüyor.

İSRAİL BASININA GÖRE, NETANYAHU, UCM'NİN KENDİSİ HAKKINDA ÇIKARABİLECEĞİ TUTUKLAMA EMRİ KONUSUNDA "ÇOK GERGİN"

İsrail'in Maariv gazetesinde adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan habere yer verildi. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun "doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin" olduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi.

İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.

Netanyahu 26 Nisan'da, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:13 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda "doğal olmayan bir şekilde gergin" olduğu bildirildi.

02:56 Filistin destekçileri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti

02:24 Arap ülkeleri Riyad'ta düzenledikleri toplantıda Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

02:17 Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail yerleşim yerinin onlarca füzeyle bombalandığını duyurdu

02:02 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesi ve İsrail arasında 1994 senesinde imzalanan Vadi Araba Anlaşması'nın iptalinin Filistin halkına hizmet etmeyeceğini savundu