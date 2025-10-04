ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını hedefleyen plana ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU ÇOK İLERİ GİTTİ"

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.

"İSRAİL ÇEKİLME HATTINI KABUL ETTİ"

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Hamas'ın da onaylaması durumunda, "ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini" ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını belirtti.

Gazze'deki durumla ilgili, "3 bin yıllık felaket" değerlendirmesinde bulunan Trump, söz konusu gelişmelerle "bu felaketin sonuna yaklaşıldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından, İsrail'in ikinci hatta çekilmesi için gerekli koşulların oluşacağına işaret etti.

