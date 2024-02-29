İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2215
  • EURO
    33,9437
  • ALTIN
    2043.5
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze Sağlık Bakanlığı duyurdu! ''Sağlık hizmeti kalmadı''
Dünya

Gazze Sağlık Bakanlığı duyurdu! ''Sağlık hizmeti kalmadı''

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesinin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 06:11 - Güncelleme:
Gazze Sağlık Bakanlığı duyurdu! ''Sağlık hizmeti kalmadı''
ABONE OL

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin de son olarak hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, akaryakıt bulunamayan ve jeneratörleri çalıştırılamayan Kemal Advan Hastanesindeki faaliyetlerin tamamen durması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara herhangi bir sağlık hizmeti sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Kemal Advan Hastanesindeki elektrik jeneratörünün yakıt sıkıntısı nedeniyle durduğu, bölge sakinlerine diyaliz, yoğun bakım, çocuk ünitesi, dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, geceleme ve pediatri acil servislerinde hizmet verilemeyeceği" ifade edildi.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

  • Gazzedeki Sağlık Bakanlığı
  • Akaryakıt Sorunu
  • Kemal Advan Hastanesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.