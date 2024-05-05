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Dünya

Gazze'de 10 İsrail askeri yaralandı

Gazze'de bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 3'ü ağır 10 askerin yaralandığı bildirildi.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Gazze'de 10 İsrail askeri yaralandı
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İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 10 kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden saldırıya dair yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığı belirtildi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın saldırı nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetti.

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