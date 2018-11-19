Gazze'de 3 yıldır kurulan hayaller birkaç saniyede yıkıldı

Gazzeli Fadi el-Gazzeli, Suriyeli nişanlısı Yara'nın evlendikten sonra yaşamak için yaklaşık 3 yıldır hayalini kurdukları ve kısıtlı imkanlarla hazırladıkları evleri, İsrail'in son saldırısında, birkaç saniyede yerle bir oldu.

Gazzeli Fadi (21) ile Suriyeli Yara'nın (20) 3 yıldır hayalini kurdukları düğün töreni ve bir ömür mutlu şekilde yaşamayı umdukları evleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne geçen hafta düzenlediği saldırıyla birlikte moloz yığınları altında kaldı.

Evlendikten sonra Gazze'de yaşamayı planlayan çift, kısıtlı imkanlara rağmen yuvalarını kurduktan ve gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra düğün tarihini 12 Kasım olarak belirledi. Düğünün arifesinde, Yara ile Fadi aileleriyle beraber bir gün sonra gerçekleşecek düğün töreninin detaylarını konuşuyordu.

Suriye'de yaşadığı "cehennem" hayatından sonra yeni bir hayatın eşiğinde olan Yara'nın, nişanlısıyla hayatını geçirmeyi planladığı ev, İsrail'in geçen pazar günkü saldırısında hedef aldığı Rahmet apartmanının bitişiğinde yer alıyordu.

Gazzeli Fadi, gece yarısına yaklaştığında komşularının bağırma ve feryat sesleriyle uyandıklarını ifade ederek, "Komşular, hemen evden çıkmamızı ve İsrail'in bölgeyi bombalayacağını söylüyordu." dedi.

Nişanlısı ve ailesini de alarak süratle evden çıktıklarını kaydeden Fadi, geride henüz başlayamadıkları hayatları moloz yığınına dönüşmeden canlarını kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Fadi, kendi ailesiyle birlikte onlarca ailenin bir yere sığındığını, İsrail uçaklarının Rahmet Apartmanı'nı bombalamaya başladığını belirterek, çevresindeki yapılarda da büyük ölçüde maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

"Her şey göz açıp kapayıncaya kadar yerle bir oldu." diyen Fadi, bu durumun herkesi derinden sarstığını, şaşkına çevirdiğini belirtti.

Fadi, böyle bir şeyin olabileceği hiç kimsenin aklına gelmeyeceğini belirterek, "Sanki bir rüyada idik. Birkaç dakikadan da kısa sürede sevinçler hüzne dönüştü." dedi.

Suriyeli nişanlısının Gazze'ye gelebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fadi, "Nişanlım, Suriye'de her an verdiği ölüm-kalım mücadelesinden sonra daha güvenli bir ortamda yaşayacağını hayal ediyordu. Ama uzun zamandır maruz kaldığı şartların onu bu kadar çabuk yakalayacağını tahmin etmiyordu." ifadesini kullandı.

Evlilik öncesi, kalacakları evi hazırlayabilmek, gerekli eşyaları alabilmek için uzun süredir çalıştığı ve para biriktirdiğini dile getiren Gazzeli genç üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"O kadar üzüldüm ki, düğünü bir daha yapılmamak üzere iptal ettim. Ancak bazı akrabalarım ve yakınlarım, iptal etmem değil de ertelemem konusunda beni ikna etti."

Fadi, tüm birikimini düğün ve ev için kullandığını, tüm varlığının tarumar olduğunu kaydederek, "Evi yeniden hazırlamam gerekiyor. Nasıl olacak, ne zaman biter hiçbir fikrim yok." dedi.

İsrail'in son Gazze saldırısında geride bıraktığı yıkım

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, dün, İsrail'in geçen hafta bölgeye düzenlediği hava saldırılarında, bin 252 yapının zarar gördüğünü, bunlardan 77'sinin tamamen yıkıldığını açıklamıştı.

Serhan, "Bölgedeki yapılarda 4 milyon, donanım ve ekipmanlarda ise 2 milyon dolar olmak üzere saldırı 6 milyon dolarlık hasara yol açtı." dedi.

İsrail'in 2008 ila 2014 yıllarındaki Gazze saldırılarında zarar gören yapıların yeniden imarının hala tamamlanmadığına dikkati çeken Serhan, söz konusu saldırılarda yıkılan yapıların yüzde 77'si, kısmi yıkılan yapıların da yüzde 70'inin inşasının tamamlanabildiğini aktardı.

Serhan, ayrıca artan nüfus sonucu, Gazze'de her yıl 14 bin yeni konutun inşa edilmesine gerek duyulduğunu söyledi.

Gazze'deki son gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de geçen pazar İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail'in son saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.