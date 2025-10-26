İSTANBUL 22°C / 20°C
Dünya

Gazze'de ateşkes kağıt üstünde kaldı: Siyonist bakandan ''Gazze'de yıkım'' talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde yıkımın devamı için orduya talimat verdi. ABD ile koordineli yürütülen plan, bölgedeki barış umutlarını yeniden gölgeledi.

26 Ekim 2025 Pazar 01:19
Gazze'de ateşkes kağıt üstünde kaldı: Siyonist bakandan ''Gazze'de yıkım'' talimatı
Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendileri için stratejik hedef olduğunu ifade etti.

Katz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görevleri olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yüzde 60'ının hala sağlam olduğunu iddia eden Katz, İsrail ordusuna, sarı hattın kontrollerinde kalan tarafında yıkıma devam edilmesi talimatı verdiğini ifade etti. Katz, bu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde koordinasyon içinde alındığını öne sürdü.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

