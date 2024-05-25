Gazze'de ateşkes olacak mı? Paris'te kritik zirve

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 232. gününde sürüyor.

PARİS'TE KRİTİK İSRAİL İLE HAMAS ZİRVESİ



İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurdu.

KAN'ın haberine göre, Mossad Direktörü David Barnea'nın Paris'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için görüştü.

Haberde, Barnea, Burns ve Al Sani'nin Paris'teki görüşmeleri sırasında "esir takası için yenilenmiş bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin genel hatlarını formüle etmek" için çalışacakları belirtildi.

İsrail savaş konseyindeki bakanlar Beny Gantz ile Gadi Eizenkot ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra İsrail'in tüm güvenlik ve askeri birimlerinin (ordu, Mossad ve Şin-Bet/Şabak) başkanlarının Hamas ile bir anlaşmanın yapılması gerektiğini söyledikleri aktarılan haberde, buna rağmen anlaşmaya ilişkin İsrail'in Hamas'la ihtilaflı konulardaki tutumuna bağlı kalmakta ısrarcı olduğu kaydedildi.

Times Of Israel gazetesinde dün yer alan haberde, CIA Direktörü Burns'un, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için Mossad Direktörü Barnea ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşeceği belirtilmişti.

Görüşmenin tam tarihi ve hangi ülkede yapılacağına ilişkin detay verilmeyen haberde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in söz konusu görüşmeye katılıp katılmayacağının ise bilinmediği ifade edilmişti.

İsrail Savaş Kabinesinin 22 Mayıs'ta düzenlenen ve 5 saat süren toplantıda, müzakere heyetine, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:37 Arap ülkeleri, kuruluşları ile Filistin direniş grupları, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

02:31 İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okuldan 180 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

01:43 İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurdu.

01:34 İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in uluslararası toplumun çağrılarını reddettiğini belirterek, "İsrail bu talepleri göz ardı etmeyi seçmiştir ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) emirlerini göz ardı edemez. Bu kararlar yasal olarak bağlayıcıdır ve bunlara uyulmalıdır." açıklamasını yaptı.

00:28 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerinde açtığı ateş sonucu 2 çocuğun yaralandığı belirtildi.

00:21 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 10 yılı aşkın süredir esir tuttuğu 4 İsraillinin fotoğraflarını içeren bir video yayınladı.

00:13 Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulunurken, tüm aktivistleri bu çağrıya destek olmaya davet etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 857 Filistinli öldürüldü, 80 bin 293 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.